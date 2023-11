Bergomi: «Difesa Italia, forte ma restano però alcuni limiti!»

Beppe Bergomi ha commentato la formazione dell’Italia contro la Macedonia del nord, con particolare attenzione alla difesa con molta Inter e agli errori da non ripetere. Lo ha fatto in diretta su Sky Sport.

DIFESA – L’ex Beppe Bergomi ha analizzato così la difesa dell’Italia di questa sera contro la Macedonia del nord, soffermandosi sui punti deboli e su cosa fare particolare attenzione: «Abbiamo una gran bella difesa ma dobbiamo riconoscere i nostri limiti. I difensori di stasera, soprattutto, sono abituati a giocare a 3 nell’Inter e Fabio Gatti non è un velocista. Sono molti bravi nelle letture in anticipo, ma non possiamo lasciargli spazi in campo aperto perché andiamo in difficoltà come contro l’Inghilterra. Se la squadra resta molto corta e compatta, i difensori sapranno far muovere tutta la squadra e in particolare Jorginho andrà continuamente in contro a Gatti e Acerbi, per impostare le azioni con intelligenza».