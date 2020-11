D’Ambrosio attende l’esito del tampone: la situazione dei 4 azzurri dell’Inter

Danilo D’Ambrosio

D’Ambrosio è uno dei quattro giocatori dell’Inter convocati dall’Italia di Mancini. Come riportato da “Sky Sport”, il numero 33 nerazzurro ha raggiunto il ritiro ma non può ancora unirsi al gruppo. Diversa la situazione degli altri tre

NERAZZURRI IN RITIRO – Aggiornamento dal ritiro azzurro. Danilo D’Ambrosio deve attendere l’esito del tampone effettuato stamattina per potersi aggiungere alla “bolla” della Nazionale Italiana a Coverciano. Invece Nicolò Barella è atteso nel pomeriggio. Già presenti Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini, avendo già contratto il Covid-19 nelle settimane scorse e quindi considerati “sicuri”. Questa la situazione dei quattro giocatori dell’Inter convocati dal CT Roberto Mancini, tra l’altro ancora isolato in quanto positivo al Coronavirus.