Benzema, Inter-Real Madrid a rischio? Zidane si aggrappa a un rientrante

Zinédine Zidane Real Madrid

Benzema rischia di dover stare fermo per infortunio. In Spagna – precisamente il quotidiano AS – sono preoccupati per le condizioni dell’attaccante francese. Ciò potrebbe escluderlo da Inter-Real Madrid. Nelle prossime ore Zidane conoscerà l’entità del suo fastidio, intanto recupera un calciatore utile alla causa blanca

ROSA FALCIDIATA – L’infortunio di Federico Valverde (vedi comunicato), che rischia di star fermo da uno a due mesi, non è l’unica notizia negativa che arriva da Madrid. A Valencia anche Karim Benzema è uscito acciaccato e pertanto nei prossimi giorni verrà valutato attentamente per capire l’entità del fastidio. In casa Real Madrid si tema una lesione, sebbene ci siano due settimane di tempo per recuperare. Ciò potrebbe causare il forfait dell’attaccante francese per Inter-Real Madrid del 25 novembre. Per quella data Zinedine Zidane avrà sicuramente a disposizione Martin Odegaard, appena rientrato dall’infortunio. Visti i numerosi assenti tra centrocampo e attacco, il talento norvegese potrebbe essere il profilo in grado di cambiare la formazione del Real Madrid di Zidane, magari anche a livello tattico.