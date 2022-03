Chiellini recupera per Italia-Macedonia del Nord: a rischio Bastoni?

Chiellini ha recuperato per Italia-Macedonia del Nord, dopo un problema fisico. Questo potrebbe mettere a rischio il posto per Bastoni.



DI RIENTRO – Giorgio Chiellini è a disposizione per Italia-Macedonia del Nord. Il difensore della Juventus ha recuperato (e questa è una notizia anche in vista dell’Inter) dopo un infortunio. Ne ha parlato in conferenza stampa: «Sto bene, mi sono allenato bene in questi giorni. In queste settimane avevo dei dubbi, ma ho recuperato e sono contento di esserci». A questo punto si apre un ballottaggio fra lo stesso Chiellini e Alessandro Bastoni, in vista della partita di domani (ore 20.45) a Palermo per i play-off di qualificazione ai Mondiali.