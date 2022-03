ESCLUSIVA IN – Biasin: «Inter-Brozovic, altro che smantellamento! Dybala…»

L’Inter in questa sosta delle nazionali è a lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida alla Juventus del 3 aprile. Intanto la notizia più importante è quella del rinnovo di Marcelo Brozovic (vedi articolo). Inter-News.it ha raggiunto il giornalista di LiberoQuotidiano Fabrizio Biasin.

Notizia più importante, rinnovo di Brozovic. L’estate scorsa sembrava un’Inter in crisi. Ora che notizia arriva con tutti questi rinnovi pesanti?

Il segnale è che l’Inter è tutt’altro che una società in fase di smantellamento. E’ una società che ha dei problemi che ha dei problemi economici che tutti conosciamo che hanno anche gli altri club ma è una società che piace ai giocatori altrimenti ci saranno la fuga. L’Inter se vuole rinnovare un giocatore, lo rinnova. Non esistono giocatori che scappano. Oppure incassa come fatto l’estate scorsa.

Servirà un vice-Brozovic però.

Allora, la mia idea – spiega Biasin – è che è difficilissimo trovare un giocatore che ha le stesse caratteristiche, ma anche quattro categorie inferiori. Un giocatore come Brozovic non è il più forte del mondo ma è moltomoltoraro. E quindi secondo me è il caso di concentrarsi su un giocatore che possa fare un buon lavoro a centrocampo senza illudersi che possa fare lo stesso lavoro. Frattesi per esempio è un altro tipo di giocatore ma se si potesse arrivare a lui mi piacerebbe, mi piaceva Ricci ma è andato al Torino. Al momento non c’è un vero nome su cui l’Inter sta puntando. Secondo me arriverà un giocatore giovane e già pronto per giocare ma che deve giocare.

Mercato: Dybala andrà via a zero. Possibilità?

C’è una possibilità ma non è una grande probabilità. Dybala determina determinati costi. Anche se dovesse accettare il tetto degli ingaggi dell’Inter, 6+1 di Brozovic, l’Inter dovrebbe trovare uno spazio nei suoi conti. L’Inter deve infatti prendere una prima punta che sia alternativa o titolare al posto di Dzeko; un difensore centrale e il vice-Brozovic. Queste sono le priorità visto che comunque hai preso anche Gosens.

C’è stato un contatto però?

In questo momento non credo ci siano stati contatti. Non è un problema però. Marotta e Dybala sono in contatto da sempre. Quando venne allontanato dalla Juventus Marotta già mandava messaggi a Dybala per dire che sarebbero tornati a lavorare insieme. I rapporti sono ottimi ma non ci sono stati contatti.

Lukaku e Hakimi scontenti.

Per me è fantamercato. Lukaku tornerebbe molto volentieri, si è fatto vivo personalmente con la dirigenza dell’Inter e si ridurrebbe addirittura l’ingaggio. Ma non credo accadrà. Dovrebbe succedere un miracolo visti i 100 milioni spesi la scorsa estate. Hakimi è costato 70 milioni dal Psg, anche qui non vedo spiragli. E c’è da dire che Dumfries lo ha sostituito bene.