Calhanoglu, vittoria incredibile della Turchia! Tutto fra il 94’ e 95’

Calhanoglu torna in campo per la prima volta dopo la finale di Champions League con l’Inter. Il centrocampista ha guidato la Turchia in Lettonia nelle qualificazioni agli Europei: la vittoria sembra sfumare al 94’ ma arriva al 95’, è 2-3.

PARI AMARO – La Turchia di Hakan Calhanoglu vince 2-3 in maniera incredibile. Il vantaggio della sua nazionale in casa della Lettonia arriva al 23’, con Abdulkerim Bardakci. Poi Calhanoglu farebbe anche un assist per Ferdi Kadioglu in chiusura di primo tempo, ma prima del suo piazzato commette un fallo su un avversario e il VAR annulla. La Lettonia così riesce a pareggiare al 51’, su cross da destra Eduards Emsis si inserisce e di testa fa 1-1 per la grande felicità dei tanti presenti a Riga. Non basta, perché dieci minuti dopo è Cengiz Under (ex Roma) a firmare il gol dell’1-2. Emsis rovina la sua partita all’82’, col secondo giallo che gli costa l’espulsione. Ma, nonostante ciò, la Lettonia pareggia al 94’ con lancio della disperazione, respinta corta e destro piazzato di Kristers Tobers. A Riga si festeggia, ma sull’azione seguente cross da destra, uscita rivedibile del portiere e Irfan Can Kahveci lo punisce di testa per l’assurdo 2-3. Calhanoglu ha giocato davanti alla difesa nel 4-3-3 di Stefan Kuntz, salendo in testa al Gruppo D delle qualificazioni agli Europei.