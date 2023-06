Gosens entra ma non basta alla Germania: sconfitta in Polonia

La Germania sarà nazione ospitante ai prossimi Europei, per questo non partecipa alle qualificazioni essendo già automaticamente qualificata. Ha comunque giocato in amichevole: Gosens parte dalla panchina, poi entra ma non basta perché perde 1-0 contro la Polonia.

SCONFITTA – Robin Gosens parte dalla panchina nella partita amichevole di Varsavia. Con lui in panchina al 31’ la Polonia va in vantaggio, con Jakub Kiwior (passato dallo Spezia all’Arsenal a gennaio) che mette in rete. All’intervallo Gosens entra in campo, al posto di Jonas Hofmann, ed è subito pericoloso perché tempo un minuto e impegna Wojciech Szczesny con una conclusione potente. L’azione si chiude con una traversa di Joshua Kimmich. Pur essendo un’amichevole protagonista il VAR, che “salva” la Polonia revocando un rigore (non c’era il fallo di mano segnalato dall’arbitro). Nel finale protagonista due volte Szczesny, evitando il pari della Germania.