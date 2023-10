Zuliani azzarda: «L’Inter non dovrebbe iscriversi al campionato! Ecco il motivo»

Zuliani ci mette ovviamente del suo cercando di analizzare” il bilancio dell’Inter approvato a giugno 2023. Secondo il giornalista tifoso della Juventus, la società nerazzurra non dovrebbe iscriversi al campionato di Serie A. Ne ha parlato in un video pubblicato nel suo canale YouTube.

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO – Claudio Zuliani parla addirittura di non iscrizione al campionato per quanto riguarda l’Inter, e spiega così il motivo: «Molti ancora non hanno capito molto da “farsopoli”. La Juventus chiedeva semplicemente parità di trattamento. Questo vuol dire che se io ho fatto una cosa e vengo analizzato e tu hai fatto la stessa cosa e non vieni analizzato, c’è disparità di trattamento. Lo stesso è successo per quanto riguarda la questione calcio scommesse. Ma non solo, anche per quanto riguarda i bilanci delle società. La Juventus chiude in passivo e tutti ne parlano. A Milano, invece, c’è la situazione di un presidente che continua ad avere un esposizione debitoria nei confronti di Oaktree, il racconto mediatico è che il bilancio è sì negativo, ma migliorativo rispetto la scorsa stagione. C’è però un dato che nessuno cita: il patrimonio netto negativo di -181 milioni, questo non dovrebbe permettere di iscriversi al campionato».

Fonte: Video YouTube [Claudio Zuliani]