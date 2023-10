Lukaku certo di poter fare male all’Inter: promessa a un compagno!

Lukaku è certamente l’uomo più atteso e chiacchierato in vista di Inter-Roma, match valevole per la decima giornata di Serie A che si giocherà domani (domenica) a San Siro alle ore 18. Intanto Mangiante, intervenuto su Sky Sport, svela un retroscena legato proprio al belga che evidentemente è sicuro di poter far male ai suoi ex compagni nerazzurri

CERTEZZA – Romelu Lukaku è consapevole di essere l’uomo più atteso di Inter-Roma. Il belga infatti tornerà a San Siro per la prima volta da avversario dopo la fuga, la seconda, dai nerazzurri in estate e i tanti rumors su un suo avvicinamento a Juventus e Milan. Il popolo interista, con o senza fischietti, è pronto a manifestare la delusione ma il belga non sente pressione e fa una promessa al compagno di reparto come svelato da Angelo Mangiante: «José Mourinho ha ragione quando dice di avere una rosa meno profonda di quella dell’Inter, visti i tanti assenti, ma può contare su una coppia che promette bene: vale a dire Lukaku e Stephan El Shaarawy. Inoltre vi svelo un retroscena: il belga, che arriva dall’assist proprio di El Shaarawy per il gol in Europa League, ha promesso al compagno di reparto un assist per una rete a San Siro».