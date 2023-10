Inter-Roma, Inzaghi non si fa distrarre: un solo obiettivo! Due out

Inter-Roma è la partita che andrà in scena domani a San Siro alle ore 18. Mentre Lukaku pensa a come far male ai suoi ex compagni, Inzaghi e i suoi ragazzi mantengono alta la concentrazione su un unico obiettivo. Intanto si sta svolgendo l’allenamento ad Appiano Gentile: due assenti. Di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

FOCUS – Inter-Roma è molto di più che una sfida contro Romelu Lukaku e José Mourinho per Simone Inzaghi e il suo gruppo. I nerazzurri, capitanati da Lautaro Martinez, non hanno alcuna intenzione di farsi distrarre dall’unico obiettivo che conta, ossia mantenere la vetta della classifica. Intanto ad Appiano Gentile si sta svolgendo l’allenamento: solo due assenti per il tecnico piacentino.

Inter-Roma, Inzaghi non si fa distrarre da Lukaku e Mourinho: un solo obiettivo e due assenti

Inter-Roma vedrà solo due assenti tra le fila dei nerazzurri. Matteo Barzaghi fa il punto da Appiano Gentile: «C’è grande concentrazione qui ad Appiano, dove si sta svolgendo l’allenamento. Tranne Marko Arnautovic e Guillermo Cuadrado, sono tutti a disposizione di Inzaghi. L’Inter ha deciso di non fare la conferenza stampa per non alimentare altri racconti verso l’avvicinamento a una partita che non rappresenta una sfida a Mourinho e Lukaku bensì una sfida per rimanere in vetta alla classifica. Preparazione serena per questa partita, poi se sugli spalti ci sarà un ambiente caldo i giocatori proveranno a fare la loro partita».