Sampdoria sempre più giù: KO con due dell’Inter in campo

Prosegue il periodo nero della Sampdoria che, in undici partite di Serie B disputate fin qui, ha raccolto soltanto sette punti e si trova in piena zona retrocessione. Sconfitta anche oggi contro il Südtirol, con due prestiti dall’Inter in campo.

ALTRO KO – Dopo la vittoria della scorsa giornata contro il Cosenza, torna a perdere la Sampdoria. E lo fa sul campo del Südtirol per 3-1. Dopo essere passati in vantaggio, i blucerchiati prendono il pareggio al minuto 77, per poi capitolare in pieno recupero con i gol del 2-1 e del 3-1 segnati rispettivamente al 95′ e al 99′. In campo per tutta la partita Filip Stankovic in porta, sostituito invece Sebastiano Esposito che, partito da titolare, ha lasciato il posto a De Luca al minuto 81.