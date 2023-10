Inter-Roma, Dybala non parte e come lui altri 4! Una scelta fatta – Sky

Inter-Roma si avvicina e Mourinho ha le idee sempre più chiare sull’undici titolare da mandare in campo a San Siro domenica alle 18 contro la capolista nerazzurra. Secondo le ultime di Mangiante, intervenuto a Sky Sport, cinque giallorossi non partiranno con la squadra

ASSENTI – Inter-Roma è la partita che si giocherà domani alle 18 a San Siro, tra le polemiche in vista del ritorno di Romelu Lukaku a Milano e i tanti infortunati giallorossi. Secondo Angelo Mangiante, infatti, Paulo Dybala ha provato in ogni modo a esserci ma non partirà nemmeno insieme ad altri quattro compagni: «Zalewski giocherà titolare sulla fascia sinistra perché Spinazzola potrebbe non partire: l’affaticamento muscolare nasconde una piccola lesione per cui è meglio non rischiare. Dybala ha provato a esserci almeno tra i convocati per una sfida che sente tantissimo, ma nemmeno lui partirà. Domani l’argentino si allenerà a Trigoria e poi giocherà titolare contro il Lecce. Non partiranno per Milano nemmeno Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches».