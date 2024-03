Zielinski firma l’avanzata verso gli Europei della Polonia. E l’Inter sorride!

L’Inter osserva le gesta di Zielinski, che va in gol con la Polonia nella semifinale playoff degli Europei. L’Estonia cade in trasferta per 5-1.

CONTRIBUISCE – L’Inter si gode da spettatrice la serata di Nazionali, assistendo alle performance dei suoi calciatori italiani ma anche di quelli che, presto, dovrebbero diventare nuovi e importanti tasselli nerazzurri. Si distingue con l’Iran Mehdi Taremi ma anche Piotr Zielinski, che collabora all’avanzata verso gli Europei della sua Polonia. Nella gara andata in scena questa sera contro l’Estonia, per la conquista della finale playoff, il centrocampista del Napoli – promesso sposto dell’Inter a partire dalla prossima estate – ha firmato un gol, messo in rete di testa, al 50′. Insieme a lui si inscrivono nella lista delle marcature anche Frankowski al 22′, Piotrowski al 50′, Mets al 73′ con autogol e Szymanski al 76′. Ben cinque gol per la Polonia, dunque, che ne subisce uno solo dall’Estonia, al 78′ da parte di Vetkal. Zielinski e la sua Nazionale riescono nell’obiettivo finale playoff e l’Inter assiste allo spettacolo, ben sperando per il futuro.