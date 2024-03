Taremi torna a giocare e incide in parte: vittoria facile dell’Iran

Mehdi Taremi torna a giocare titolare una partita ufficiale, in campo con l’Iran per gli impegni in vista delle partite di qualificazione al Mondiale 2026. Vittoria facile per la sua Nazionale che vince 5-0 contro il Turkmenistan.

IN NAZIONALE – Mehdi Taremi, promesso sposo all’Inter dalla prossima stagione, torna a giocare una partita ufficiale da titolare dopo le ultime panchine con il Porto. L’attaccante ha giocato da titolare la sfida valida per le qualificazione al Mondiale 2026 contro il Turkmenistan vincendo 5-0. Decisive le reti di Kanaani, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo. A segno anche Mohebi e il romanista Sardar Azmoun. Chiude le marcature Noorafkan Al 92′. Taremi resta in campo ottantaquattro minuti ed è stato decisivo con un assist, quello in occasione del quarto gol.