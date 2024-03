VIDEO – Inzaghi al lavoro a ranghi ridotti. Inter in attesa | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter Chat.

IN VIDEO − Inter Chat, format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Nella diretta odierna ancora spazio al caso Acerbi, in attesa che il difensore nerazzurro venga ascoltato dalla Procura Federale. Commenti, poi, sull’ipotesi di squalifica e sugli eventuali sostituti di Inzaghi, che intanto perde momentaneamente De Vrij per un risentimento muscolare. A ciò si aggiunge anche qualche analisi di mercato, non solo per l’attacco nerazzurro. Hanno parlato di questo Romina Sorbelli in conduzione, con i redattori Elisa Luceri e Giulio Di Cienzo.

Inter Chat LIVE: tutte le info