Carlos Augusto, il recupero per Inter-Empoli diventa una priorità

L’infortunio di Stefan de Vrij e la squalifica sempre più probabile di Francesco Acerbi portano Simone Inzaghi a valutare i suoi uomini per Inter-Empoli. Specialmente in difesa, dove adesso il recupero di Carlos Augusto diventa una priorità.

PRIORITÀ – Recuperare Carlos Augusto per Inter-Empoli è diventata una priorità per Simone Inzaghi. La situazione in difesa rischia infatti di diventare allarmante, considerando le situazioni di Francesco Acerbi e dell’infortunato Stefan de Vrij. Una delle alternative sarebbe quella di spostare Alessandro Bastoni al centro, ma per poterlo fare servirebbe proprio il rientro di Carlos Augusto, da schierare come braccetto di sinistra. Un’altra alternativa prevederebbe che a spostarsi sia Benjamin Pavard, con Yann Bisseck (o Matteo Darmian) sulla destra. Ecco perché recuperare il brasiliano diventa importante per Inter-Empoli e sarà sicuramente la prorità di Simone Inzaghi nei prossimi giorni di lavoro.