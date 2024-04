Zhang, niente Scudetto. Attende maggio e un’altra… Causa − CdS

Zhang non ci sarà alla festa Scudetto dell’Inter. Il patron rimarrà in Cina, celebrando il titolo da lì in attesa della data X di maggio. Intanto, scrive il Corriere dello Sport, oggi ha un’altra causa in Tribunale.

TEMPO STRINGE − Steven Zhang non sarà a Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter. Il patron, infatti, non si muoverà dalla Cina e celebrerà la seconda stella direttamente da lì. Zhang non si vede in Italia da quasi un anno e nelle prossime settimane avrà importantissimi impegni in merito al suo futuro all’Inter. Maggio si avvicina, così come la famosa data del 20. Il tempo stringe. Zhang continua a sperare di ottenere dal fondo americano una dilazione. Ma la risposta alla richiesta è stata che i tempi potranno essere allungati (comunque per non più di un anno) soltanto davanti ad un percorso già avviato per la cessione del club, o eventualmente per chiudere un nuovo finanziamento, con conseguente restituzione dei 380 milioni a Oaktree. A quanto pare lui avrebbe anche un’altra mossa nella manica, ma ancora poco nota. Intanto, oggi è chiamato anche ad una nuova causa. Con la CCB che ne ha richiesto uno stipendio all’Inter, in modo da pignorarlo. Non è da escludere un rinvio al giudizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno