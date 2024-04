Gudmundsson-Inter, 4 baby per il Genoa (ma uno è diverso) − TS

L’Inter ha deciso: Albert Gudmundsson è il vero obiettivo dell’attacco. L’islandese piace a Inzaghi e alla dirigenza, che per convincere il Genoa mettere sul tavolo, scrive Tuttosport, ben quattro giovani.

NEL MIRINO − Gudmundsson la carta per rafforzare e modificare l’attacco dell’Inter del prossimo anno. I nerazzurri hanno bisogno di inventiva e dribbling in avanti. E oltre a Lautaro Martinez e Thuram, più l’arrivo di Taremi, l’islandese del Genoa sarebbe la pedina giusta per amalgamare il reparto offensivo 2024-25 edition. Sia Sanchez che Arnautovic sono destinati a lasciare. Ma per convincere il Genoa, adesso 30 milioni potrebbero non bastare più. Gudmundsson segna praticamente ogni partita, tanto che il Grifone adesso potrebbero anche chiedere 40 milioni scatenando un’asta. L’Inter, ovviamente, non vuole battagliare con nessuno. L’obiettivo è centrare subito il sì del ragazzo, grazie anche ai buoni rapporti con i suoi agenti, per poi presentare un’offerta congrua al Genoa. Sul piatto, la Beneamata mette quattro giovani: Zanotti, oggi in prestito al San Gallo, Pio Esposito, oggi allo Spezia, Oristanio del Cagliari e Valentin Carboni, in prestito al Monza. Ma sottolinea Tuttosport, per quest’ultimo la situazione è diversa rispetto agli altri tre. L’argentino, su cui l’Inter crede tantissimo, andrebbe al Grifone solamente in prestito secco senza diritti o obblighi di riscatto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino