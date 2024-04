Pavard squalificato, Inzaghi corre ai ripari: le due opzioni per Inter-Cagliari

Pavard dovrà necessariamente fermarsi nella prossima partita, Inter-Cagliari, in quanto squalificato. L’assenza del francese costringe Inzaghi a cambiare la difesa, rinunciando al trio titolare ancora una volta. Due le possibili opzioni dal 1′ per rimediare al “problema” creatosi

MILANO – Il quinto cartellino giallo stagionale in Serie A costa caro a Benjamin Pavard, che dovrà scontare una giornata di squalifica in campionato. Il difensore francese, ammonito nel finale di Udinese-Inter, era in diffida dalla sfida casalinga contro il Napoli (dopo le ammonizioni rimediate contro Roma, Monza e Fiorentina, ndr). Non una buona notizia per Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare a Pavard in Inter-Cagliari, posticipo in programma domenica 14 aprile a San Siro. Una cattiva notizia resa più “leggera” dal fatto che il classe ’96 di Maubeuge – così come il capitano Lautaro Martinez – tornerà a disposizione in occasione del Derby di Milano, che di conseguenza non è più a rischio. Ma con Pavard squalificato che scelte prenderà Inzaghi in difesa? Sicuramente molto dipenderà dal rientro o meno di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. E di Stefan de Vrij in mezzo. Per non rinunciare alla costruzione dal basso, ovviamente.

Inter-Cagliari, Pavard squalificato: i piani di Inzaghi in difesa

SOSTITUTI PAVARD – La prima opzione di Inzaghi è Yann Bisseck, già utilizzato nove volte nel ruolo di braccetto destro titolare tra Serie A (6), Champions League (2) e Coppa Italia (1). Il classe 2000 tedesco ha la fiducia di allenatore e compagni, pertanto è da considerare la prima scelta in difesa senza Pavard. Già autore di due gol pesantissimi – contro Lecce e Bologna – nella lotta Scudetto, Bisseck è pronto a tornare titolare da terzo destro in Inter-Cagliari. L’alternativa, che vale come seconda opzione, è riportare Matteo Darmian in difesa nel “precedente” ruolo di vice-Pavard, già ricoperto nove volte prima di Bisseck. In questo caso sarebbe pressoché certa la titolarità per Denzel Dumfries a centrocampo nel ruolo di esterno a tutta fascia, avendo Tajon Buchanan come riserva. Ipotesi remota, perché la coppia Bisseck-Darmian, senza lo squalificato Pavard, è favorita per completare il binario destro dell’Inter di Inzaghi contro il Cagliari a San Siro.