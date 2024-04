Calhanoglu il cecchino: ora punta il record in Serie A! Due ex Inter nel mirino − TS

Hakan Calhanoglu un cecchino infallibile dal dischetto. Contro l’Udinese ha segnato il suo 14esimo rigore consecutivo da quando gioca in Serie A. Come scrive Tuttosport, il turco vuole il record assoluto e mette nel mirino Giampaolo Pazzini e Zlatan Ibrahimovic.

CECCHINO − Calhanoglu così come la sua Inter non vuole fermarsi. Il turco, contro l’Udinese, ha trovato il suo dodicesimo centro stagionale, il decimo con la maglia nerazzurra in Serie A. Anche al Bluenergy Stadium, ha timbrato dal dischetto, migliorando ancora il suo score. Calhanoglu è arrivato a quota 14 rigori segnati consecutivamente nel campionato italiano, col primo penalty segnato il 28 giugno 2020 indossando la maglia del Milan. Meglio di lui in massima serie hanno fatto solamente due ex nerazzurri: Pazzini e Ibrahimovic. Il primo ha segnato 16 rigori tra il il settembre del 2012 e il febbraio del 2020. Lui davanti a tutti. A quota 15 invece c’è appunto Ibra, in gol consecutivamente dal dischetto dal novembre del 2010 al luglio del 2020. Guardando solo in casa Inter e tutte le competizioni: Calhanoglu ha segnato 15 rigori su 15. Solo Lukaku ha fatto meglio con 19 centri su 19. Ne mancano quattro. L’ultimo rigore sbagliato da Calhanoglu è stato a giugno 2023 durante un match tra Galles e Turchia.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna