Auguri Roberto Carlos, l’Inter celebra il compleanno dell’ex terzino!

Roberto Carlos oggi compie gli anni. Il terzino brasiliano, il migliore della storia nel suo ruolo, ha giocato per una stagione anche nell’Inter.

TANTI AUGURI − Una stagione per Roberto Carlos in nerazzurro, quella 1995-96, condita da 30 presenze e cinque reti. Il club celebra i 51 anni del grande ex terzino brasiliano, scrivendo: “Una stagione in nerazzurro che non ci farà mai dimenticare il suo sinistro“. E come dimenticarlo, il più grande terzino sinistro di sempre. Dopo l’esperienza alla Beneamata si affermò nel Real Madrid e nella Nazionale brasiliana vincendo tutto. Anche la redazione di Inter-News si aggiunge agli auguri per il brasiliano.

Una stagione in ⚫🔵 che non ci farà mai dimenticare il suo sinistro ☄️

Tanti auguri Roberto Carlos 🎂🎉🥳#ForzaInter pic.twitter.com/zFwVgEb8d6 — Inter (@Inter) April 10, 2024

