Inzaghi il cannibale! E l’alchimia squadra, tifosi, club è unica − CdS

Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso. Contro l’Udinese l’ennesima vittoria, che ha avvicina l’Inter verso lo scudetto della seconda stella. Ma l’alchimia di tutto il mondo nerazzurro, evidenzia il Corriere dello Sport, è incredibile.

ALCHIMIA − Simone Inzaghi non si pone limiti. Oltre allo scudetto con l’Inter, il primo in carriera, vuole anche il record dei punti di Antonio Conte, realizzato con la Juventus nella stagione 2013-14 (102). Alla Beneamata mancano otto punti nelle ultime sette giornate e le prossime due partite potrebbero essere decisive. A Udine si è visto tutto Inzaghi così tutta l’alchimia del mondo nerazzurro. Nei minuti finali, prima del gol di Frattesi, Simone, sottolinea il Corriere dello Sport, richiamava calma e tranquillità. Con la pazienza il gol arriva. Ed ecco che al 96′ scoppia la gioia: tutti in campo, Inzaghi e Farris a festeggiare, la squadra in delirio così come tifosi e dirigenti allo stadio. Autentica ed emblematica lo scatto nel finale con Inzaghi abbracciato da Calhanoglu e Barella, come un padre orgoglioso dei suoi figli. A Udine più di mezzo stadio era tinto di nerazzurro, praticamente un San Siro in trasferta. E lo stesso Inzaghi lo ha poi sottolineato in conferenza stampa. Alchimia meravigliosa tra squadra, tifosi e club. Tutti uniti verso l’obiettivo più bello e invidiato: lo scudetto della seconda stella.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania