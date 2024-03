Zhang in Italia? C’è un rischio! Gli scenari tra l’Inter e Oaktree – TS

L’Inter e Steven Zhang rischiano di salutarsi per sempre. Il presidente dei nerazzurri rischia di godersi la seconda stella dalla Cina senza più tornare in Italia, spiega Tuttosport.

SALUTI? – Ai tanti dubbi di rivedere in Italia il presidente Steven Zhang, adesso si aggiunge anche la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha riconosciuto quella del Tribunale di Hong Kong. Così facendo, i suoi creditori possono esigere il suo credito anche in Italia. Al suo eventuale rientro nel territorio italiano, spiega Tuttosport, il presidente dell‘Inter sarebbe raggiunto dalla Guardia di Finanza anche solo per la notifica del provvedimento. Una scena non bella per il club di Viale della Liberazione, nonostante non sia direttamente collegata alla vicenda. Nel frattempo si aspetta l’altra sentenza e sperano di poter ribaltare la situazione e poter avere parte dello stipendio di Zhang come presidente dell’Inter, cosa che adesso non percepisce.

NUMERI − Nonostante non si possano paragonare i trofei vinti con Angelo Moratti, Steven Zhang alla guida dell’Inter si avvicina al suo settimo trofeo. Zhang può contate già su 1 scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe di Lega. Chissà se la seconda stella possa essere per lui il punto esclamativo per chiudere in gloria la sua era in nerazzurro o un punto di ripartenza. I dialoghi con Okatree continuano ad intermittenza: se prima di pensava a poter riscadenzare il prestito in scadenza il 20 maggio grazie anche all’offerta di restituire i circa 105 milioni di interessi maturati dal 2021: adesso quella strada non è più percorribile. Dagli Stati Uniti non sono più così tanto sicuri di dare altro margine a Suning. Questo però significherebbe per loro iniziare a lavorare sul dossier Inter in attesa di trovare un nuovo acquirente.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino