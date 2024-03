Lautaro Martinez double-face tra Inter e Argentina: i numeri − CdS

Lautaro Martinez non riesce a sbloccarsi con la sua Argentina, anche contro El Salvador ha mancato la via del gol. Numeri decisamente diversi, sostiene il Corriere dello Sport, rispetto a quelli con la maglia dell’Inter.

DUE VOLTI − Lautaro Martinez sta vivendo un mini momento negativo. Il capitano dell’Inter non segna da tre partite di fila con la maglia nerazzurra e al Metropolitano di Madrid ha anche spedito in curva l’ultimo rigore della serie. Ma se con la Beneamata, i numeri in stagione rimangono assolutamente straordinari con 26 gol in 37 partite, il trend cambia notevolmente con la casacca della sua Argentina. Il Toro di Bahia Blanca non trova l’acuto vincente dal 23 settembre 2022, quando timbrò contro l’Honduras in amichevole. Nelle successive 16 partite, compresa quella dell’altro ieri con El Salvador, non è riuscito a segnare. Lautaro Martinez ha avuto anche modo di sfogarsi davanti ai media argentini per le critiche nei suoi confronti e lo stesso CT Lionel Scaloni ne ha preso poi le difese. Tra martedì e mercoledì, il Toro potrò rifarsi nella seconda e ultima amichevole di marzo contro Costa Rica. Ovviamente, anche l’Inter vorrebbe ritrovarsi un capitano più motivato e soddisfatto in vista dell’ultimo storico rush finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia