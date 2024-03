Lautaro Martinez si sfoga: «La gente parla, io continuo a lavorare!»

Lautaro Martinez non segna con la maglia dell’Argentina dal settembre del 2022. Nella notte è rimasto a secco anche contro El Salvador, dove però ha firmato un assist. Il suo sfogo a Tyc Sports.

SFOGO − Lautaro Martinez non ha trovato il gol nella partita tra Argentina ed El Salvador. Il capitano dell’Inter si sfoga: «Cerco di farmi vedere in campo. Lascio parlare la gente, a me interessa poco, io in ogni allenamento faccio vedere all’allenatore che sono sempre a disposizione della squadra per qualunque cosa, sia per partire da titolare che da subentrato. Insomma, lavoro per mettere questa maglia perché è la più bella. Mi piace competere, mi piace dare il massimo. A volte il gol non arriva, oggi ci ho provato ma la palla non riusciva ad entrare. Ma continuerò a lavorare. Spero che che prossima partita avrò l’opportunità di segnare e sorridere di nuovo e dimostrare a tutte quelle persone che parlano così tanto di me che si sbagliano».