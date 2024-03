L’Inter e Steven Zhang non stanno vivendo un bellissimo momento. Il club nerazzurro, con la vittoria dello scudetto alle porte, torna nell’incubo economico, legato al suo presidente. Questo quanto spiega Tuttosport.

FUTURO – Steven Zhang, trasferitosi in Cina da quasi un anno, sta vivendo delle ultime ore congestionate ed è alle prese con un complicato rifinanziamento – o riscadenzamento – del prestito col fondo Oaktree, vicenda da definire entro il 20 maggio per non perdere il controllo dell’Inter. Ieri il numero uno nerazzurro ha ricevuto la notizia che la Corte d’Appello di Milano ha accolto il ricorso di China Construction Bank Asia Corporation (Ccba), decidendo quindi di riconoscere anche in Italia la sentenza della Corte Suprema di Hong Kong.

SITUAZIONE – Tutto partì nel 2021, con una causa giudiziaria intentata contro Zhang a Hong Kong e persa nel luglio 2022. Il presidente dell’Inter aveva infatti garantito il rifinanziamento di 255 milioni di dollari di prestiti e obbligazioni firmati nel 2020, in un’operazione conclusa con la Ccba a favore della Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. La difesa di Zhang ha provato a puntare sulle “macroscopiche anomalie” della sentenza di Hong Kong, ma la Corte d’Appello non ha accolto nessuna delle tesi della difesa. Ad oggi non ci sono quote dell’Inter in questo giro anche perché il presidente Zhang aveva dato in pegno la società al fondo statunitense per avere il finanziamento: adesso però, Ccba chiede che Zhang riceva uno stipendio dall’Inter per poterlo pignorare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini