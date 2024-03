Scaloni: «Lautaro Martinez? Ogni punta vuole segnare, noi tranquilli»

Il CT dell’Argentina Scaloni difende Lautaro Martinez, che non ha segnato nella partita tra Argentina ed El Salvador negli States.

A DIFESA − Lionel Scaloni ha preso le difese di Lautaro, il quale si è anche sfogato nel post della partita contro El Salvador dell’Argentina: «Lautaro Martinez senza gol? La verità è che non mi preoccupa questa cosa. Perché lui ci mette tanto per la squadra, dà il massimo. Ha fatto una buona partita, non solo a livello di movimento, ma anche a livello fisico va bene, non è preoccupante. Evidentemente un attaccante vuole fare gol e quando non lo fa non è contento. Ma noi siamo molto tranquilli». Queste le sue parole in conferenza stampa.