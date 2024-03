De Vrij, l’Inter attende il referto dall’Olanda: prime sensazioni − CdS

L’Inter attende il referto su Stefan de Vrij, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. L’olandese, rientrato ad Appiano Gentile ieri, è già stato visitato dai medici nerazzurri. Come spiega il Corriere dello Sport manca un ultimo passaggio.

ULTIME − De Vrij è ritornato ieri ad Appiano Gentile dopo la breve parentesi in ritiro con la sua Olanda. Il centrale ha accusato un fastidio muscolare tanto da rientrare subito a Milano per evitare ulteriore guai. Ieri, i medici dell’Inter lo hanno visitato, ma manca un ultimo passaggio: ossia il referto in arrivo dall’Olanda. La sensazione è che non dovrebbe trattarsi di un problema particolarmente grave e il rischio è salti circa 15 giorni. Ergo: Inzaghi non lo avrebbe a disposizione per la sfida contro l’Empoli il giorno di Pasquetta. Intanto, oggi l’Inter lavorerà in mattinata per poi prendersi altri tre giorni di riposo e riaprire i battenti di Appiano Gentile mercoledì.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia