Acerbi e Juan Jesus ascoltati dalla Procura: tre eventuali verdetti! – TS

Continua a tenere banco in casa Inter la questione Acerbi-Juan Jesus: terminati i colloqui con gli interessati, arriverà a breve il verdetto, spiega Tuttosport.

INCONTRO – È durata circa un’ora il confronto durante l’interrogatorio del procuratore federale Giuseppe Chiné a Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, accusato da Juan Jesus di avergli rivolto un’offesa razzista durante Inter-Napoli di domenica, è stato ascoltato alla Pinetina in videocollegamento. Al suo fianco anche Beppe Marotta e Angelo Capellini, avvocato del club. Acerbi ha confermato la sua versione: ha negato di aver pronunciato insulti con intenti razzisti, spiegando di aver detto la parola «nero» nell’espressione «ti faccio nero».

SITUAZIONE – Chiné a seguire, sempre in videoconferenza, ha ascoltato Juan Jesus. Il difensore del Napoli ha ribadito di aver subito un insulto razzista, così come aveva denunciato all’arbitro La Penna nel corso del match. Dopo questi due incontri – spiega Tuttosport – la Procura Figc ha chiuso le indagini e inviato gli atti al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Con questo materiale potrà decidere ed eventualmente applicare a Francesco Acerbi le 10 giornate di squalifica, previste per condotta razzista dall’articolo 28 del Codice di giustizia sportiva.

VERDETTO – Con il comunicato atteso a inizio settimana prossima, la procura non ascolterà altre testimonianze: vagliate tutte le immagini, anche quelle della sala Var e i microfoni di bordo campo. La giurisprudenza Figc ha elaborato in tema di razzismo un concetto che sposta ulteriormente l’onere della prova dall’accusatore all’accusato. In questo caso però potrebbe anche farsi largo una soluzione intermedia: una squalifica di 2-3 giornate per condotta gravemente antisportiva all’interista.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi