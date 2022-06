Zhang a Milano: lavoro di team building ad Interello – CdS

L’Inter attende di ufficializzati i primi colpi del mercato con questi giorni che sono molto caldi. Intanto, il ritorno di Steven Zhang a Milano è importante con il patron che, quest’oggi, ha organizzato un evento a Interello.

TEAM BUILDING – L’Inter ieri attendeva il ritorno a Milano di Steven Zhang, cosa concretizzata anche dall’arrivo della macchina del patron nel garage in viale della Liberazione. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il patron nerazzurro per quest’oggi ha organizzato un evento di team building con tutti i dipendenti nerazzurri a Interello, la Casa della Primavera campione D’italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti