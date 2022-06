Dzeko-Inter ai saluti? Juventus (e non solo) possibilità: gli scenari – TS

Edin Dzeko potrebbe lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, se si dovesse concretizzare il doppio colpo Lukaku-Dybala, il bosniaco lascerà Milano. Juventus e non solo possibilità

ADDIO? – Edin Dzeko potrebbe lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, in caso di arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, il bosniaco sarebbe uno degli indiziati a lasciare Appiano Gentile. Il bosniaco, spiega il quotidiano, si vede a Milano e vorrebbe continuare in nerazzurro dopo aver “inseguito” l’Inter per tre sessioni di mercato. Tuttavia, nella nuova Inter che prende forma, l’ex attaccante della Roma troverebbe sempre meno spazio. In caso di addio, per lui si aprono due possibili scenari: dalla Spagna ribalzano le voci che lo vorrebbero come possibile vice-Benzema al Real Madrid, in Italia invece piace alla Juventus. Allegri lo stima ed il bosniaco, a Torino, sarebbe il perfetto vice-Vlahovic.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini