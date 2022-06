Dumfries, diversi club interessati. Addio Inter con giusta offerta: le cifre – TS

Denzel Dumfries può lasciare l’Inter. Secondo Tuttosport, in caso di offerta congrua, l’esterno olandese lascerà Milano

ADDIO? – L’Inter è molto attiva in questa fase di mercato. Sono molte infatti le operazioni in entrata imbastite dal club nerazzurro, molto attento sul mercato degli esterni dove si seguono Bellanova, Udogie e Cambiaso. Proprio a tal proposito, secondo Tuttosport, è possibile ipotizzare la partenza di uno degli esterni presenti in rosa: il principale indiziato è Denzel Dumfries. Secondo il quotidiano, l’esterno olandese gode di diversi estimatori in giro per l’Europa. E l’Inter, viste anche le indicazioni della proprietà, di fronte ad un offerta da almeno 35-40 milioni lascerebbe partire l’esterno.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna