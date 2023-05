Zenga: «Onana maturato! All’Inter due giocatori sono fondamentali»

Zenga ha parlato a due giorni dalla grande sfida fra Milan e Inter di Champions League. Tre in particolare i giocatori esaltati dall’Uomo Ragno, oltre Onana

PROTAGONISTI − Le parole di Walter Zenga sul canale Twitch dell’Inter: «Da quando sono riusciti a ritornare al 100% sia Brozovic che Lukaku la squadra ha rialzato il livello delle prestazioni. Inoltre, dopo Skriniar si è scoperto un giocatore importante come Darmian. Peraltro, Mkhitaryan, nonostante sia uno dei giocatori più anziani in rosa, è uno dei più importanti. In toto, l’Inter sta bene. Onana? Mi dà l’impressione che piano piano sta riuscendo ad entrare nell’importanza di giocare per una squadra come l’Inter. Grande maturazione in campionato e ottimo livello in Champions League».