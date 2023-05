Longhi: «Milan-Inter, derby all’insegna del grande equilibrio. Le percentuali»

Bruno Longhi ha parlato di Milan Inter, partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League, in programma mercoledì 10 maggio.

LEAO – Queste le parole su Radio Sportiva da parte di Bruno Longhi su Rafael Leao in vista di Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League, in programma mercoledì 10 maggio. «Le mie sensazioni riguardo l’impiego di Leao? Bisognerebbe essere anche un pochino logici perché innanzitutto bisogna vedere qual è la vera entità dell’infortunio, se riesci a farlo guarire con due sedute di terapia (ma penso che non sia così facile). Secondo, il buon senso che dice: vabbè, non ce l’ho la partita di andata, visto che si gioca sui 180 minuti, ce l’avrò per quella di ritorno, per cui la partita non finisce dopo i 90 minuti. Però è chiaro che, se non dovesse esserci Leao, entriamo sempre nei soliti discorsi, quelli che da sempre fa Mourinho relativamente a questa competizione».

EPISODI – Longhi ha spiegato. «Bisogna vedere quanto gli episodi, le incidenze di certi fattori possono incidere. Spiegato in parole povere: il Milan gioca contro il Napoli all’andata a San Siro e il Napoli arriva senza Osimhen, per cui non è da sottovalutare quello che è successo. Il Milan gioca contro l’Inter e probabilmente giocherà senza Leao, per cui l’incidenza anche di fattori che non vengono considerati al momento del sorteggio non possono essere anche decisivi».

PERCENTUALI – Longhi ha continuato. «Io sono dell’idea che, visto il Milan strombazzante contro una Lazio veramente molle, però è un Milan che sta bene. Ho visto l’Inter che sta bene nelle ultime giornate. È un derby da 50 e 50 o, se vogliamo dare, in base agli ultimi risultati, possiamo dare 52 all’Inter e 48 al Milan, però è un derby all’insegna del grande equilibrio. Cioè non siamo nella stessa situazione di quei derby che vennero giocati, quello di Supercoppa, addirittura senza storia, e ancora senza storia quello successivo in campionato perché, al di là dell’1-0 per l’Inter, il Milan proprio in campo si dichiarò assente».

SITUAZIONE – Longhi ha aggiunto. «Oggi la situazione è diversa perché il Milan sta bene fisicamente, si è visto con la Lazio proprio, come si dice in termine ciclistico, gli ha dato la paga proprio sul ritmo, sulla determinazione, sull’aggressività, sull’organizzazione di gioco. Per cui stiamo parlando di una Lazio che fino a 2 giornate fa era la seconda del campionato. Per cui il Milan sta bene, l’Inter sta bene, per cui il derby ha tutte le credenziali per poter offrire qualcosa di veramente spettacolare, fermo restando che uno dei campioni più attesi molto probabilmente in questa sfida non ci sarà».