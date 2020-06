Zenga: “Nainggolan, che personalità! Fa tutto. Con lui rapporto onesto”

Zenga ha parlato della prestazione e del valore di Radja Nainggolan in conferenza stampa. Dopo essersi soffermato sul futuro del belga di proprietà dell’Inter (qui le sue parole), l’allenatore del Cagliari sottolinea le caratteristiche tecniche del centrocampista. Di seguito le sue dichiarazioni

TALENTO E PERSONALITA’ – Walter Zenga parla nuovamente del futuro del belga: «Credo che la vittoria del Cagliari sia frutto della preparazione degli ultimi due giorni. La squadra si è allenata bene e ha ritrovato entusiasmo. Nainggolan? E’ un giocatore di grandissimo talento, personalità e esperienza. Sa come gestire i tempi della partita. Abbiamo un rapporto molto bello, cordiale e onesto e questo fa tanto per tutti gli altri. Quando hai la fortuna di avere in campo calciatori come lui e hai la forza di dare fiducia ai giovani e hai un centrocampo molto importante, li devi solo spingere e aiutare. Poi loro fanno tutto il resto».

Fonte: Inter-News-it