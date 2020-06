Kumbulla, Inter ancora viva. Lazio avanti, ma nessun accordo col Verona

Kumbulla ha attirato l’attenzione delle big italiane dopo le ottime prestazioni con la maglia del Verona. Il difensore centrale ora appare più vicino alla Lazio, ma manca ancora l’accordo tra club. L’Inter è in chiusura per Hakimi (qui i dettagli) ma non molla il centrale. Qui le novità di Fabrizio Romano per SkySport24

SFIDA A 2? – Nella corsa a Marash Kumbulla, c’è la Lazio avanti per una questione di tempistiche. Lo prenderebbe subito per la sua difesa a 3. La sua offerta non convince ancora il Verona, ma non escludiamo l’Inter. I biancocelesti sono, però, attualmente leggermente avanti nella corsa al calciatore. La Juventus attualmente sembra più dietro rispetto alle due rivali italiane.