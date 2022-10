Zenga: «Inter-Roma? Fiducia Dimarco, è gasato! Handanovic o Onana…»

Si avvicina Inter-Roma con i nerazzurri pronti al rientro in campo dopo la sosta per le Nazionali. Zenga, dal suo canale YouTube, auspica a un Dimarco titolare. Poi fa una considerazione sui due portieri Handanovic e Onana

FIDUCIA E ALTERNANZA − Walter Zenga dice la sua sulle scelte in vista di Inter-Roma: «Darei fiducia a Federico Dimarco come esterno di sinistra. È in forma e gasato dopo le ottime prove in Nazionale, lo sfrutterei di più al posto di Robin Gosens. I portieri invece devono sapere in anticipo l’alternanza. Simone Inzaghi dica ad entrambi che André Onana giocherà in Coppa e Samir Handanovic in campionato. No ad alternanze a scelta ogni domenica».