Lombardo: «Inter, Asllani può essere un rischio! Devi sperare vada bene»

L’Inter sfida la Roma a San Siro nel match in programma sabato alle ore 18 e valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI la probabile formazione dei nerazzurri). Marco Lombardo, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, commenta l’esordio di Asllani dal 1′, come annunciato da Inzaghi in conferenza stampa

RISCHI – L’Inter di Simone Inzaghi non può perdere anche contro la Roma perché poi, secondo il giornalista Marco Lombardo, il conteggio inizierebbe a farsi pesante: «Se ne perdi 4 su 8 il conteggio inizia a farsi pesante e quindi sarà una partita complicata. Ci sarà la prova di un giocatore che abbiamo invocato tanto, vale a dire Asllani. Può essere anche un rischio non avendolo fatto giocare prima, devi buttarlo in campo e sperare che vada tutto bene. Per questo dico che forse era il caso di dare a Brozovic un cambio, quest’anno sappiamo che è un campionato diverso e difficile, tutte le squadre hanno infortuni a raffica. Si gioca tanto e prima o poi è ovvio che qualche muscolo salti. Capisco che da una parte Inzaghi, essendosi accorto di non avere la squadra che sperava di avere, abbia preferito insistere su alcuni giocatori però in un filotto così se non dai il cambio ad alcuni giocatori poi il risultato si vede».