Pedullà: «Inzaghi non può perderne 4 su 8! Inter si trova a un triplo bivio»

Inzaghi ha difeso se stesso e il suo lavoro alla vigilia di Inter-Roma ma secondo Pedullà la fiducia del club nerazzurro non può essere illimitata. Secondo il giornalista di Sportitalia, la squadra si trova a un bivio

FIDUCIA A TEMPO – Simone Inzaghi difende il suo lavoro e la sua persona sottolineando come la società sia dalla sua parte. Secondo Alfredo Pedullà, Inter-Roma rappresenta la svolta: «Inzaghi ha la fiducia della società, lui dice cose banali che fanno parte del gioco, però ha perso tre partite su sette e quindi non ne puoi perdere quattro su otto perché significherebbe perdere una sì e l’altra no. E non è un cammino da Inter. Lui è consapevole del momento ed è normale pensare che l’Inter domani abbia solo un risultato, cioè la vittoria. Poi puoi parlare delle assenze, tutti hanno parlano delle assenze: devi fare con quello che hai. Con la Roma è un triplo bivio per l’Inter perché poi c’è il Barcellona, è uno snodo e devi prendere una strada. Non puoi andare dritto, devi andare a destra o a sinistra. Giustamente Inzaghi ha detto di aver accettato le critiche costruttive, evidentemente si sente contornato di critiche che non ritiene giusta. Noi ci limitiamo ai numeri, domani è una partita importante per la Roma ma una partita sponda per i nerazzurri».