Inter-Roma, de Vrij scavalca Acerbi! Un favorito sulla corsia sinistra – Sky

Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per l’ottava giornata di Serie A (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). Secondo le ultime di Sky Sport, Inzaghi potrebbe dare fiducia a de Vrij dal 1′ dopo gli impegni di Acerbi con la Nazionale. A centrocampo subito Calhanoglu nella mischia

UN RECUPERO E UN ESORDIO – Inter-Roma è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 in un San Siro sold-out. Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, recupera Hakan Calhanoglu e lancia Kristjan Asllani dal 1′. In difesa potrebbe rivedersi Stefan de Vrij, in vantaggio dunque su Francesco Acerbi.

PROBABILE UNDICI – Dunque potremmo vedere un undici titolare con Samir Handanovic tra i pali; difesa con Milan Skriniar, de Vrij e Alessandro Bastoni. In mezzo Nicolò Barella, Asllani e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno a destra Denzel Dumfries e a sinistra Federico Dimarco, in vantaggio su Robin Gosens e Matteo Darmian. In attacco nessun dubbio: Edin Dzeko farà coppia con Lautaro Martinez.