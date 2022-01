Zazzaroni: «Vista una grande Inter, mi ha fatto impressione! Estasiato dalla gara»

Zazzaroni elogia l’Inter per lo 0-0 di domenica sera contro l’Atalanta. Ospite di Tiki Taka su Italia 1 il giornalista ha celebrato sia la partita di Bergamo sia il rendimento della capolista.

LA MIGLIORE – Da Ivan Zazzaroni arrivano buone parole: «Io ho visto la più bella partita di calcio di quest’anno, di un campionato scarso. Atalanta-Inter è stata bellissima, con i due migliori attacchi che si affrontavano. Ho visto una grande Inter, perché teneva il campo in momenti anche di difficoltà benissimo, e un’Atalanta che la conosciamo: quando è in condizione può battere chiunque. Sono rimasto veramente estasiato dalla partita, perché venivo da tre-quattro partite in cui mi ero rotto, avevo due palle grandi quanto una casa. Finalmente ho detto “questo è calcio”: non sembrava neanche Serie A. Il tweet del Napoli (vedi articolo)? Secondo me non c’era retropensiero né malizia, hanno fatto i complimenti a due squadre che hanno fatto una grande partita. Trovo che sia una cosa bellissima, anzi la riproporrei in futuro. L’Inter mi ha fatto impressione: ho detto “questa squadra chi la prende più?” Anche nei momenti di difficoltà vedevi che erano presenti, bravissimi».