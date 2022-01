Pellegatti: «Thiago Motta? Non volevo ricordarmi che ha giocato nell’Inter»

Lo Spezia di Thiago Motta ha vinto in maniera memorabile (e discussa) in casa del Milan, con l’1-2 firmato Gyasi al 96′ dopo l’episodio del gol negato a Messias (vedi highlights). In collegamento durante Tiki Taka su Italia 1, con amarezza tira fuori il passato all’Inter dell’allenatore dei liguri.

IL GRANDE EX – Carlo Pellegatti è giù di morale dopo la sconfitta del Milan con lo Spezia: «Sapevo che Thiago Motta aveva vinto contro il Napoli. Non mi ricordavo che giocasse nel Triplete, non conosco la storia dell’Inter e non volevo ricordarmelo. Se non sbaglio Thiago Motta fu il giocatore che colpì la palla di testa e ci fu un miracolo di Christian Abbiati l’anno dopo il Triplete, quando il Milan vinse 3-0: preferisco ricordarmi questo… Adesso c’è solo una cosa da fare: il Milan deve recuperare contro Juventus e Inter questa brutta sconfitta. Deve recuperare Alessio Romagnoli, è meglio avere una formazione al completo piuttosto che una con tanti assenti».