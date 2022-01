Il Napoli applaude Atalanta e Inter: «Bellissima partita, calcio onesto!»

Atalanta e Inter si sono divise la posta pareggiando per 0-0 nel match di Bergamo (vedi articolo). Il Napoli, attraverso i propri canali social, si complimenta con le due squadre per la partita.

SPORT – Atalanta e Inter hanno chiuso la sfida sul punteggio di 0-0, ma non sono mancate le occasioni in una gara vibrante e incerta fino all’ultimo secondo. Il Napoli, sui propri social, ha applaudito la prestazione messa in campo dalle due squadre: “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare”. Un grande gesto di sportività da parte di un club in lotta per le primissime posizioni in Serie A. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 16, 2022

Fonte: Twitter – SSC Napoli