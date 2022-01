Biasin: «Dybala-Inter? Soluzione non così geniale. Troppo rischioso»

Biasin non è così convinto che Dybala possa trasferirsi all’Inter a parametro zero da luglio. Il giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, segnala come ci siano situazioni particolari da gestire.

LA VOCE – “Paulo Dybala. Molti dicono che andrà all’Inter. Personalmente non penso sia una soluzione così semplice e neppure così geniale. Scegliere di puntare sull’argentino – che è fortissimo, capiamoci – significa impegnare sessanta o settanta milioni come minimo tra ingaggio, commissioni e contratto pluriennale. Troppo rischioso anche per un talento come il suo, soprattutto per la recente discontinuità di rendimento. Poi oh, per carità, tutto può accadere”.

PARI VALIDO – “Sempre l’Inter, ma quella di campo. Ha pareggiato dopo otto vittorie consecutive e una Supercoppa Italiana. A Bergamo poi. ‘Sono stanchi’ e ‘sono nervosi’ e ‘l’attacco non funziona’. Davvero, c’è chi ha detto/scritto così. Dopo tre mesi di successi. E un pareggio con l’Atalanta, non con l’AC Fracazzi, l’Atalanta. Alcuni tifosi (‘bisogna comprare almeno due attaccanti!’) son fuori di capoccia. Alcune testate, invece, sono solo a caccia di clic. E questo ormai è un brutto vizio”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin