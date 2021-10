Zazzaroni: «Sarri si lamenta, ma la più penalizzata è l’Inter di Inzaghi»

Ivan Zazzaroni, Direttore del Corriere dello Sport, oggi nel suo editoriale ha commentato le lamentele di Maurizio Sarri in conferenza stampa in merito al calcio-business e gli impegni delle nazionali (vedi conferenza stampa).

LAMENTELE – Zazzaroni commenta così le lamentele di Maurizio Sarri in conferenza stampa: «Si lamenta Maurizio Sarri – non è una novità -, perché non riesce a lavorare come vorrebbe, l’addestramento per il gioco del tecnico della Lazio è quasi tutto. Tutto vero, ma è altrettanto vero che il calcio-business consente ad allenatori e giocatori anche di guadagnare cifre considerate un tempo impensabili. Tempistica curiosa, inoltre, la tempistica del lamento, dato che il più penalizzato non è Sarri, bensì il suo avversario che ha ricevuto i sudamericani poche ore prima della partita».

Fonte: Corriere dello Sport