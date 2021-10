Onuachu-Inter, l’attaccante del Genk finisce nel mirino di un club inglese

Paul Onuachu, attaccante del Genk autore di un ottimo avvio di stagione, non sarebbe nel mirino solo dell’Inter, ma anche di un club inglese.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter non sarebbe il solo club sulle tracce di Paul Onuachu. Insieme al club nerazzurro in corsa per la punta centrale ci sarebbe anche il Southampton. L’attaccante nigeriano è autore di un ottimo avvio di stagione. Il centravanti segnato 11 gol in 14 partite tra tutte le partite finora disputate finora in questa stagione con la maglia del Genk.

Fonte: SportMediaset.it