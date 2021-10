Lazio-Inter, Dzeko a caccia di un record con la maglia nerazzurra: i numeri

Edin Dzeko sarà uno dei protagonisti di Lazio-Inter, sfida al vertice in programma questa sera alle 18. Il bosniaco è a caccia di record con la maglia nerazzurra

RECORD – L’inizio di stagione di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter può essere definito, senza mezzi termini, estremamente positivo. L’attaccante bosniaco ha segnato sei gol in sette partite di questo campionato. Un record con la maglia dell’Inter, condiviso con sua maestà Ronaldo “il fenomeno”. Questa sera, in Lazio-Inter, Dzeko proverà a segnare il settimo gol nelle sue prime otto gare con la maglia dell’Inter: nessuno, nell’era moderna, ci è mai riuscito. Per trovare numeri simili bisogna tornare fino alla stagione 1948/49 quando fu Nyers a segnare 8 reti nelle sue prime sette gare.