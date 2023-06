Zazzaroni: «Lukaku? Non mi stupirei andasse al Milan! Inter…»

Ivan Zazzaroni, all’interno del suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport parla a proposito del mercato di Inter e Milan, sbilanciandosi su un possibile approdo di Lukaku in rossonero

POSSIBILITA’ – Queste le parole di Zazzaroni: «Tonali in Premier ha avuto l’effetto di uno tsunami. Mentre Inter, Milan, Juve e Roma stavano ancora contando i soldini rimasti nel salvadanaio – tutte monete da 2 euro – e offrivano giocatori a destra e a manca sperando di poter fare cassa per presentarsi finalmente al mercato, è arrivato l’arabulimico Newcastle a cambiare la vita del giocatore e i piani del Milan. La conclusione-lampo dell’operazione (avrei voluto scrivere chiusura, ma sai le battute…) ha impresso una spiazzante accelerazione ad alcune trattative rimaste in sospeso per mancanza di liquidità, consentendo naturalmente a Furlani e Moncada di passare in vantaggio su tutto e tutti. E così Frattesi, che sembrava destinato all’Inter e piace tanto alla Juve, si è ritrovato più vicino al Milan e anche Lukaku, chiamato dagli arabi e invocato da Marotta e Ausilio, si è visto accostato ai rossoneri. Sempre a proposito di manifestazioni d’amore incondizionato e conseguenti tradimenti, torno su quello che potrebbe interessare Lukaku. Se dovesse effettivamente passare al Milan, non mi sorprenderei: era a Manchester e ha fatto di tutto per andare all’Inter; dopo un anno all’Inter ha brigato per trasferirsi al Chelsea, complici la madre, l’agente e tanti soldi in più; altre due stagioni a Londra ed eccolo di nuovo ansioso di rientrare all’Inter. Adesso lo cercano gli arabi, lui ogni giorno giura amore eterno a Marotta ma poi salta fuori il Milan e… Che gli piaccia Milano in senso lato?».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni