Gosens, l’Union Berlino apre alla trattativa. Manca l’accordo con l’Inter – TS

L’Union Berlino è disposto a trattare per Gosens. L’Inter e il centrocampista sono favorevoli. Manca però ancora qualcosa. Di seguito le ultime di TuttoSport.

VOLONTÀ – Robin Gosens vorrebbe mettersi maggiormente in gioco in vista dei prossimi Europei e sa che nell’Inter avrebbe poca possibilità di farlo. Nella stagione appena trascorsa, infatti, il centrocampista tedesco ha giocato raramente dal 1′, venendo impiegato da Simone Inzaghi quasi sempre come alternativa a Federico Dimarco. Per questo motivo a Gosens non dispiacerebbe partire verso una nuova destinazione che gli permetterebbe di indossare una maglia da titolare. Il calciatore, dunque, sta valutando seriamente l’opzione Union Berlino, che secondo TuttoSport ha ufficialmente iniziato la trattativa. Anche l’Inter sembrerebbe d’accordo con il trasferimento (vedi articolo), ma manca ancora un’offerta concreta e, soprattutto, dei buoni presupposti per l’accordo. Sempre stando a quanto riporta il quotidiano, infatti, il club nerazzurro valuta Gosens a 15 milioni di euro. Questa, però, è una cifra alla quale probabilmente l’Union Berlino non sarebbe disposta ad arrivare. Inoltre, pare sembra esserci disaccordo anche sulla formula del trasferimento: la società tedesca è intenzionata ad un prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, ci sono buone speranze che la trattativa vada in porto, soprattutto tenendo a mente la volontà del giocatore di partire per Berlino.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino