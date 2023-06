Koopmeiners nel mirino dell’Inter insieme ad altri due nomi – TS

Con il dubbio sulle uscite a centrocampo l’Inter pensa ad alcuni nomi di sostituti. TuttoSport riporta quello di Koopmeiners ma non solo.

CENTROCAMPO – La lista dei desideri dell’Inter, per questa finestra estiva di mercato, è abbastanza lunga. Il primo nome è quello di Davide Frattesi (vedi articolo), per il quale è stata già avanzata un’offerta al Sassuolo di 30 milioni di euro più la controparte Samuele Mulattieri. La situazione, però, sembra si stia facendo più ingarbugliata nelle ultime ore, con l’ingresso in campo di altre pretendenti. Per questo secondo TuttoSport l’Inter per il centrocampo ha messo nel mirino anche Teun Koopmeiners dell’Atalanta. A lui si aggiunge anche la richiesta, da non dimenticare, avanzata da Simone Inzaghi nel famoso meeting di fine stagione: Sergej Milinkovic-Savic.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino